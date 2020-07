SARONNO – MOZZATE Cerca informazioni e testimoni sull’incidente avvenuto alle porte di Saronno lunedì 20 luglio costato diversi danni alla fiancata dell’auto del figlio e anche una settimana di infortunio per il ragazzo.

E’ l’appello di un papà che per prima cosa riepiloga l’accaduto: “Tutto è successo lunedì scorso quando mio figlio a bordo della sua Clio grigio scuro, rientrando al lavoro dopo la pausa pranzo, percorreva la statale Varesina da Mozzate in direzione Saronno.

Superata la rotonda del Tigros, notando la coda di autovetture dal cavalcavia autostradale fino al McDonald’s decide di sorpassare e girare a destra subito dopo il cavalcavia per passare limitrofo al parcheggio Bossi. Dalla coda esce di scatto una Toyota Verso colore grigio chiaro, che lo urta sul fianco sinistra rovinando tutta la fiancata dalla portiera lato guida fino al passa ruota posteriore, proseguendo la sua corsa senza fermarsi”.

Il ragazzo, provato dall’accaduto, chiama i carabinieri che effettuano un sopralluogo ma di auto e conducente non c’è traccia. Così torna la lavoro ma nel corso del pomeriggio avverte un forte dolore e deve andare al pronto soccorso. Il risultato? Una settimana di infortunio e danni alla vettura per oltre 2000 mila euro. Il ragazzo ha sporto denuncia ai carabinieri di Mozzate e il padre lo sta aiutando nella ricerca di un testimone o di informazioni per identificare auto e conducente.

(foto archivio)

27072020