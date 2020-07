CARONNO PERTUSELLA – Due match che sono una classica della serie A1, si gioca oggi e domani il posticipo del secondo turno del campionato, al campo di via Rossini a Bariola le padrone di casa ospitano la capolista (assieme a Saronno) e plurititolata Mkf Bollate. Partita odierna alle 19.30, stesso orario domani: incontro che le bollatesi affrontato con rinforzo importante come quello rappresentato dall’italo-americana Fama, da poco rientrata in Italia mentre le caronnesi devono ancora fare a meno delle loro straniere, la portoricana Karla Claudio e la venezuelana Yuribi Alicart, entrambe ancora bloccate a Caracas in Venezuela, per l’impossibilità – in questa emergenza covid – a reperire in volo per l’Italia.

Arbitro capo sarà Raul Salgado Perez, a rbitro di prima base Dario Guido Fior, c lassificatore Ferdinando Turconi ed o peratore Pc Maria Grazia Alberton.

Classifica girone A: MKF Bollate e Inox Team Saronno (5-1), .833; Rheavendors Caronno (3-1), .750; Bussolengo Softball (1-5), .167; Metalco Thunders Castellana (0-6), .000.

(foto: un momento di un precedente match fra Rheavendors Caronno e Mkf Bollate)

