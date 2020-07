CARONNO PERTUSELLA – SARONNO Traffico in tilt per il tamponamento tra tre auto avvenuto in corso della Vittoria alle porte di Caronno Pertusella oggi pomeriggio alle 18.

Tutto è iniziato quando una Fiat Panda guidata da una ragazza ha urtato una Toyota Corolla che ha sua volta ha colpito una terza vettura, una Pegeout, che come le prime due procedeva in direzione del centro di Caronno. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e l’automedica. Sul posto la polizia locale di Caronno e i carabinieri. Mentre gli agenti hanno rilevato il sinistro i militari hanno provveduto a deviare il traffico all’incrocio con via Archimede.

Malgrado l’attenzione non sono mancate le ripercussioni fino in via Parma e via Varese a Saronno.