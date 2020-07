SARONNO – Un papà cerca testimoni dopo un incidente stradale avvenuto in città.

Coronavirus, ieri nel Varesotto +0 nuovi contagi, buona notizia abbinata ai pochissimi casi riscontrati fra Comasco e Brianza.. “Quarto giorno consecutivo senza decessi e 6 province (Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese) a zero contagi. Continua il trend dei dati incoraggianti in merito all’emergenza Covid, anche se non dobbiamo abbassare la guardia nei confronti dei focolai, anche di piccole dimensioni, che le nostre strutture sanitarie territoriali stanno scovando e bloccando ancora in fase embrionale. Dei 34 casi, 6 sono debolmente positivi e 3 scaturiti da positività ai test sierologici che proseguono senza sosta”. L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commenta così i dati di lunedì 27 luglio.

Elezioni 2020, il Movimento 5 stelle del candidato sindaco Luca Longinotti ha svelato i nomi di tutti i candidati al consiglio comunale di Saronno.

A Origgio si presenta la candidata sindaco di Origgio democratica, Sabrina Banfi.

28072020