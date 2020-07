MoVimento 5 Stelle, Valeria Checchi: “Saronno merita un volto nuovo”

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Valeria Checchi, candidata consigliera del MoVimento 5Stelle.

“Lo avevo annunciato e lo confermo: sono capolista e membro ufficiale del MoVimento 5 Stelle in lizza come papabile nuova Vicesindaco di Saronno, insieme agli altri 15 candidati della squadra guidata da Luca Longinotti, alle amministrative 2020.

Un team giovane e dinamico, dalla forte componente femminile, intesa però come valore aggiunto da cui trarre enorme vantaggio e non come una debolezza.

Un gruppo dai valori solidi e con le idee molto chiare su ciò che si vorrebbe fare per la propria città…

Indubbiamente vi sono moltissimi aspetti che dobbiamo migliorare e valorizzare, troppi gli elementi che hanno messo in risalto difficoltà e carenze, specialmente per quanto riguarda la gestione cittadina degli ultimi anni.

Quella in cui abitiamo è una realtà abbastanza importante, del resto Saronno è il più densamente popolato fra i grandi Comuni della provincia, con quasi 40 mila abitanti, e accontentare le richieste di ognuno sembra — ma probabilmente è – alquanto impossibile.

Noi, dal canto nostro, come MoVimento abbiamo il dovere di agire e dobbiamo cercare di giungere ad una giusta soluzione, adeguata alle esigenze di ognuno e naturalmente al passo con i tempi!

Nessuno e ripeto NESSUNO dev’essere lasciato indietro!!

Priorità essenziale e nostro obiettivo infatti è proprio questo: mettere il benessere del cittadino al primo posto, eliminare la consueta e fallimentare “politica nei palazzi” in favore di una totale apertura al cambiamento, al dialogo ed alla trasparenza più assoluta possibile fra il Comune e chi vi risiede.

“Apertura” con tutti significa anche con le forze di opposizione, perché il fine dev’essere lo stesso e la comunicazione costruttiva.

Basta false promesse, basta chiacchiere, basta futili rimproveri propagandistici, basta esclusione.

Saronno merita un volto nuovo e i saronnesi hanno diritto ad aver voce in capitolo!!

Facciamo la differenza.”

28072020

(in foto: Valeria Checchi)