SARONNO – Questa sarà una settimana breve per Radiorizzonti e tutti i suoi collaboratori. Dopo numerosi appuntamenti anche in questi giorni, dopo venerdì 31 luglio, l’emittente chiuderà e riaprirà i battenti lunedì 31 agosto. L’appuntamento della settimana è fissato per mercoledì 25 luglio, alle 11.03, con replica alle 19.51, Iaia Barzani intervista il Mons. Alberto Rocca, direttore della pinacoteca ambrosiana, per parlare del colosso di San Carlo di Arona (San Carlone). E per finire un altro appuntamento importante lo troviamo venerdì 31, alle 11.29, con replica alle 21, “Il vangelo della domenica”, a cura di Don Federico Bareggi.

Martedì 28 luglio – La giornata inizia alle 9.30, con Maria Grazia, che all’interno del consueto programma “Buona Giornata” darà preziosi consigli di giardinaggio. Mercoledì 29 luglio – Per iniziare alle 10.29, con replica alle 19.18, Elvira Ruocco conduce “Il gioco dei perchè”. Alle 11.03, con replica alle 19.51, Iaia Barzani intervista intervista il Mons. Alberto Rocca, direttore della pinacoteca ambrosiana, per parlare del colosso di San Carlo di Arona (San Carlone).

Giovedì 30 luglio – Alle 11.29, con replica alle 21, “Le poesie di Marisa Colmegna”. Venerdì 31 luglio – Alle 11.29, con replica alle 21, ci sarà l’appuntamento settimanale con “Il vangelo della domenica” con Don Federico Bareggi, a seguire “Popoli”, notizie dal mondo che gli altri non raccontano, condotto da Igea.

Radiorizzonti augura agli ascoltatori Buone Vacanze

Come tutti gli anni Radiorizzonti per il mese di agosto non vi lascia soli e continua a tenere compagnia a tutti coloro che, per varie ragioni restano in città. A chi rimane Radiorizzonti propone per tutto il mese di agosto programmi vari di attualità, musica e informazione. Si ricorda l’appuntamento fisso alle ore 8.25 con la S. Messa feriale, alle ore 20.33 il S. Rosario e la S.Messa festiva alle ore 10.00 dalla prepositurale. Ricordiamo l’informazione: tutti i giorni notiziari Flash nazionali ogni ora con aggiornamenti in diretta e il collegamento con Radio in Blu, alle ore 9.08 – 10.00 . 11.00 – 12.00 – e 18.55

Radiorizzonti torna con i suoi programmi in diretta lunedì 31 agosto