SARONNO – Il diamante di via De Sanctis oggi si tinge d’azzurro con l’amichevole fra le locali dell’Inox Team Saronno (serie A1) con la Nazionale italiana under 18 del manager Enrico Obletter. Per l’Italia una occasione di ritrovarsi dopo lo stop per la fase più acuta dell’emergenza coronavirus, trovandosi di fronte ad una squadra, quella saronnese, nella quale militano diverse giocatrici dell’Italia seniores, dalla lanciatrice Alice Nicolini alla catcher italo-americana Sarah Edwards a molte compagne.

Si gioca con inizio alle 18.45 ma a porte chiuse per il pubblico, a causa delle norme anti-covid in vigore per gli eventi sportivi.

Intanto ieri sera a Bariola la Rheavendors Caronno ha ospitato e perso, 0-8, contro il Mkf Bollate in un recupero del secondo turno del campionato di A1; si torna in campo stasera alle 19.30 per gara 2 di questa mini-serie. Classifica: Mkf Bollate 857, Inox Team Saronno 833, Rheavendors Caronno 600, Bussolengo 167, Thunders Castellana 0.

(foto: l’Italia a Saronno in una precedente occasione)

28072020