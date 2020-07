TURATE – Malore in via Santa Maria: la vittima, un ragazzo di 17 anni, è stato visto in difficoltà da alcuni passanti che hanno dato l’allarme chiedendo soccorso. Sul posto, la scorsa notte all’1.45, è accorsa una ambulanza della Croce rossa italiana di Saronno: la diagnosi è stata quella di “intossicazione etilica”, il giovane aveva insomma bevuto decisamente troppo.

Il ragazzo comunque si è poi in parte ripreso, la decisione è stata comunque quella di trasportarlo all’ospedale “Galmarini” di Tradate perchè fosse visitato e trattenuto in osservazione sino a quanto avesse completamente smaltito la sbornia; per lui niente di particolarmente grave. E’ l’ennesimo episodio di questo tipo che si verifica nelle ultime settimane in zona, dove questo tipo di problemi si concentrano soprattutto nei fine settimana, protagonisti solitamente proprio giovani o giovanissimi; e talvolta anche con conseguenze piuttosto serie.

(foto: intervento di una ambulanza della Croce rossa e delle forze dell’ordine per una emergenza medica notturna)

