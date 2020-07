SARONNO – La Lega Giovani del Varesotto prosegue la campagna elettorale per le elezioni amministrative saronnesi con un aperitivo in compagnia del sindaco Alessandro Fagioli.

Nel corso dell’allegra bicchierata, svoltasi nel pomeriggio di sabato 25 luglio, si sono trovati oltre 30 ragazzi insieme alla giovane europarlamentare leghista Isabella Tovaglieri.

“Come Lega Giovani ci teniamo particolarmente a dare il nostro supporto a questa amministrazione – commenta Riccardo Guzzetti, coordinatore provinciale della Lega Giovani e consigliere comunale proprio a Saronno – e, da parte del sindaco Fagioli, abbiamo sempre constato un’attenzione particolare al mondo dei giovani ed alle sue esigenze”.

“Partecipare con tutto il nostro impegno a questa sfida sarà quindi anche un’ottima occasione per ringraziarlo. Saronno – conclude Guzzetti – ha bisogno di concretezza e di continuità. I risultati ottenuti in questi cinque anni sono sotto gli occhi di tutti, perciò sono sicuro che i cittadini vorranno riaccordare la loro fiducia ad Alessandro Fagioli per un secondo mandato”.