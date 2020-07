Uniti per Cogliate, nuova interrogazione sulla fibra ottica

COGLIATE – Riceviamo e pubblichiamo la nota della Lista Civica Uniti per Cogliate riguardo al tema della fibra ottica.

“Uniti per Cogliate torna sul tema della fibra ottica.

La lista civica ha presentato un’altra interrogazione consiliare per chiedere aggiornamenti rispetto alla situazione che attualmente prevede la mancanza di connessione e copertura per tutto il territorio comunale e tutta la cittadinanza. Nel precedente consiglio comunale, in risposta alla prima interpellanza, la Giunta aveva sostenuto l’impegno ad instaurare un tavolo di trattativa con le società interessate. Sull’attività e le tempistiche di lavoro e confronto di questo tavolo, il gruppo Uniti per Cogliate chiede aggiornamenti in Consiglio, ritenendo fondamentale dover garantire parità di accesso all’infrastruttura a tutti i cittadini.

La lista civica ha inoltre presentato un’interrogazione sulla ripresa dell’anno scolastico e l’organizzazione dei servizi comunali.

Sempre nella precedente seduta di Consiglio, durante la discussione dell’interrogazione sull’utilizzo dei fondi PON per la scuola, era emersa la preoccupazione per i ritardi nelle tempistiche relative all’organizzazione dei servizi comunali e delle strutture per la ripartenza dell’anno scolastico, per garantire il distanziamento fisico necessario in base alle disposizioni sanitarie legate all’emergenza Covid.

Uniti per Cogliate, con questa ulteriore interrogazione, intende conoscere se ci sono novità, se ci sono stati confronti con la dirigenza scolastica rispetto alla gestione degli spazi e come sarà il concreto funzionamento dei servizi come il trasporto scolastico, la mensa, il pre-post scuola. ”

(foto d’archivio)