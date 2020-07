Basta cattivi odori, lavori sul Guisa a Sandamiano

COGLIATE – In dismissione lo sfioratore di acque di pioggia situato nelle vicinanze del ponte sul Guisa in un tratto coperto del torrentello a Sandamiano.

A seguito di un sopralluogo con il sindaco di Cogliate ed alcuni residenti, Brianzacque ha deciso per l’intervento volto ad eliminare i rigurgiti che, in caso di forti precipitazioni, a volte ristagnano lungo il letto del Guisa causando cattivi odori. I lavori partiranno nella seconda metà di agosto con una durata prevista di circa tre mesi. Per completarli il gestore unico del servizio idrico integrato di Monza e Brianza, ha stanziato un budget di 416 mila euro reinvestendo fondi introitati con il pagamento delle bollette dell’acqua.

A livello tecnico, per la sistemazione del tratto sarà costruito un nuovo pezzo di collettore che fungerà da collegamento con un dispositivo che si trova in un tratto di corso d’acqua a cielo aperto, dotato di una sezione idraulica compatibile con le reti di drenaggio che ora verrà ristrutturato e adeguato alla più recente normativa regionale e alle nuove dimensioni delle portate meteoriche da scaricare.

(in foto un precedente incontro tra il sindaco ed il presidente di Brianzacque Enrico Boerci)

