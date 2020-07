CERIANO LAGHETTO – La Asd Ceriano Laghetto in collaborazione con la Usd Oratorio Ceriano organizza un Open day per la categoria Giovanissimi 2007 di calcio a 11. L’appuntamento è fissato mercoledì 29 luglio alle 20, al campo di via Strameda. “Si ricercano inoltre atleti dell’annata 2005 per ampliare e completare la rosa, per la prossima stagione calcistica”. Per i giovani del paese, e de circondario, dunque una possibilità in più di praticare la disciplina sportiva preferita.

Tutte le società della zona stanno ripartendo con le leve calcistiche dopo la fermata in corrispondenza del lockdown nel momento peggiore dell’emergenza coronavirus, e lo stop di tutti i campionato dilettatistici, che sono stati infine cancellati. Nel rispetto delle attuali norme sanitarie, i club stanno adesso riprendendo la loro attività in prospettiva della prossima annata agonistica che, secondo le intenzioni, dovrebbe iniziare a fine settembre.

(foto: Usd Oratorio Ceriano, una delle squadre cerianesi nella scorsa stagione, che si è bruscamente fermata per l’emergenza coronavirus)

