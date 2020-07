CISLAGO – Non preoccupano le condizioni del motociclista caduto dal proprio mezzo: l’incidente si era verificato ieri alle 17.35 in via Cesate Battisti, come si chiama quel tratto dell’ex statale Varesina sul territorio di Cislago. Il sinistro era avvenuto nei pressi dell’incrocio con via Minniti: era accorsa una ambulanza della Croce rossa di Saronno oltre ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese.

Le condizioni del paziente, un uomo di 57 anni, sono comunque apparse tranquillizzanti, dopo il trasporto con l’autolettiga all’ospedale di piazza Borella del caso, perchè fosse medicato e per tutti gli accertamenti clinici del caso. I militari dell’Arma hanno subito avviato verifiche sulle modalità del sinistro; è questa la prassi che viene seguita quando ci si trova di fronte ad incidenti con feriti.

(foto: precedente intervento di carabinieri e ambulanza sul territorio per un incidente stradale; il tutto coordinato da Areu, il servizio regionale di attivazione dei mezzi di soccorso per le emergenze sanitarie)

