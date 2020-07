UBOLDO – Chi pensava che nel Saronnese fosse finita, evidentemente sbagliava: a Uboldo è stato scoperto un nuovo caso di coronavirus. Il dato, infatti, che era fermo da tanto tempo fa segnare un +1 che porta il totale delle persone contagiate in paese all’inizio della pandemia a 21.

Ecco il quadro locale (tra parentesi le variazioni da ieri del numero dei contagiati dall’inizio della pandemia):

Saronno 243

Uboldo 21 (20)

Origgio 35

Caronno Pertusella 106

Gerenzano 32

Cislago 37

In zona +1 nelle Groane a Cesano Maderno, e +1 nella bassa comasca a Rovello Porro. La provincia di Varese presenta solo due nuovi casi positivi al Covid-19. Si tratta di un numero ancora in calo rispetto ai quattro casi ritrovati ieri. Como riscontra un +1, mentre Monza e Brianza salgono a +4. In calo anche Bergamo, che vede -6 contagi rispetto a ieri. In leggero aumento Brescia, Lodi (+1) e Cremona (+1) rispetto al trend di ieri. La linea dei contagi di Milano è in calo: i “nuovi contagiati” di ieri sono scesi da 21 a 13 oggi.

Buone notizie per il territorio lombardo: i guariti crescono di 161 unità, solo 46 i nuovi casi – di cui sette rilevati a seguito di test sierologico e diciotto dichiarati ‘debolmente positivi.

29072020