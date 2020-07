ROVELLO PORRO – Dopo molti giorni senza nuovi casi, un contagio da covid riguarda oggi la bassa comasca, +1 infatti a Rovello Porro.

Ecco il quadro locale (tra parentesi le variazioni da ieri del numero dei contagiati dall’inizio della pandemia):

Rovello Porro 23 (22)

Rovellasca 28

Turate 57

Lomazzo 31

Bregnano 22

La provincia di Varese presenta solo due nuovi casi positivi al Covid-19. Si tratta di un numero ancora in calo rispetto ai quattro casi ritrovati ieri. Como riscontra un +1, mentre Monza e Brianza salgono a +4. In calo anche Bergamo, che vede -6 contagi rispetto a ieri. In leggero aumento Brescia, Lodi (+1) e Cremona (+1) rispetto al trend di ieri. La linea dei contagi di Milano è in calo: i “nuovi contagiati” di ieri sono scesi da 21 a 13 oggi.

Buone notizie per il territorio lombardo: i guariti crescono di 161 unità, solo 46 i nuovi casi – di cui sette rilevati a seguito di test sierologico e diciotto dichiarati ‘debolmente positivi.

(foto archivio: una immagine di Rovello Porro)

29072020