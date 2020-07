SARONNO – Sabato 1º agosto alle ore 18:00 sulla pagina Facebook de IlSaronno torna l’appuntamento dedicato allo sport saronnese. Una mezz’ora, da vivere insieme, diversa dal solito. Perché l’ospite non sarà un allenatore, né tantomeno un giocatore. A maggior ragione dopo il periodo di stop forzato dei campionati, per la prima volta parleremo di un aspetto diventato imprescindibile per tutti gli sport. Dal calcio al basket, passando per il volley. La preparazione atletica. E lo faremo con Giuseppe Ferruccio, preparatore atletico della Pallavolo Saronno.

Giuseppe ha conseguito la Laurea Triennale in scienze motorie e dello sport e la Laurea Magistrale in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, entrambe all’Università Cattolica di Milano. Come ama definirsi, è un tecnico della materia. Non si è limitato solo a studiare per la laurea, ma ha anche raccolto numerose certificazioni e partecipato a diversi corsi internazionali con l’obiettivo di essere un tecnico migliore: “Se ho conoscenza, ho più possibilità di fare la scelta giusta, in termini di proposte di lavoro per gli atleti e non solo”.

Ferruccio si appresta a vivere la sua terza stagione con gli Amaretti. Approdato nel 2018 al PalaDozio, da quest’anno troverà sulla panchina biancoblù un nuovo allenatore, Igor Galimberti.