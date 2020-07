SARONNO – Non c’erano le biciclette ma tutti i personaggi del mondo di Fantozzi erano in prima linea. Anche quest’anno il Gap Saronno, gruppo amatori podismo cittadino ha organizzato “Coppa Cobram” una corsa podistica che cita i film di Fantozzi. Nella pellicola “Fantozzi contro tutti” il prestigioso trofeo era messo in palio in una coppa ciclistica ma a il Gap che ha realizzata una versione podistica. Malgrado la diversa “specialità” anche la versione saronnese è stata in grado di richiamare le atmosfere del modo del ragioniere più famoso del Belpaese. Merito dei look sfoggiati con grande attenzione per i dettagli.

Come detto a rendere unica la competizione il fatto che anche il look dei partecipanti ricordasse molti personaggi dei film con Paolo Villaggio dall’immancabile e buffo ragionier Filini a Mariangela. A fare capolino anche diverse parrucche colorate. Tanti anche i corridori che ispirandosi a Fantozzi davanti alla tv hanno sfoggiato canottiere bianche, pantaloncini corti e calzettoni al ginocchio. Quest’anno novità questa edizione la location che è stato il parco degli aironi invece del parco Lura e la presenza di mascherine e il rispetto delle norme di sicurezza per il periodo covid. La corsa si è conclusa come tradizione con tante foto di gruppo condivise poi sui social network a partire da Facebook.

20072020