LIMBIATE – “Che le cose all’interno del centrodestra limbiatese non andassero bene era ormai risaputo. La conferma che nella maggioranza si è arrivati ai ferri corti l’abbiamo avuta nell’ultimo consiglio comunale”.

Inizia così la nota di Movimento 5 stelle Limbiate sul centrodestra limbiatese.

“La Lega, probabilmente già in campagna elettorale, non ha partecipato al voto sul punto della piscina, uscendo dall’aula consiliare al momento della votazione seguiti dall’ex capogruppo di Forza Italia (oggi nel gruppo misto) facendo scattare l’ira del Sindaco che non ha certo risparmiato i giudizi nei loro confronti.

Le ragioni per prendere le distanze da questo accordo ci sono in abbondanza, ne abbiamo parlato nel precedente articolo, le stesse ragioni che ci hanno portato a votare contro.

Se alla Lega non piaceva questo tipo di accordo sulla piscina, anziché non partecipare al voto, declinandosi cosi dà ogni responsabilità, avrebbe potuto tranquillamente votare contro.

La sensazione è che si sia voluto alzare un po’ di polverone in cambio di un po’ di visibilità (basta ascoltare le parole intrise di propaganda dette in Consiglio), tant’è che dopo quel piccolo cenno di ribellione e dopo le parole del Sindaco i padani sono rientrati subito nei ranghi.

Ormai è palese che la Lega stia cercando di minare il territorio del Sindaco. Nei prossimi mesi, con ogni probabilità, assisteremo ad una lotta di potere all’interno del centrodestra Limbiatese, con il rischio che faide interne ed individualismi prevalgano sulle scelte e sul bene comune.

Limbiate è un paese con mille difficoltà, economiche e sociali e ha bisogno di rialzarsi, non ha bisogno di questo tipo di lotte.

Il Sindaco ha anche ipotizzato una eventuale condivisione di progetti strategici con le opposizioni, nel caso la sua maggioranza non fosse più solida e unita, come ormai succede da un paio di anni a questa parte.

Riteniamo pertanto, come Movimento 5 Stelle e come gruppo di opposizione, piuttosto che fare questo tipo di accordi, che si vada ad elezioni anticipate.