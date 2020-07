SARONNO – “Con piacere annuncio la mia candidatura alle prossime elezioni comunali nelle fila del Movimento 5 stelle”.

Inizia così la nota condivisa da Luca Mantegazza giovane candidato nella lista di Luca Longinotti.

Sono felice di fare parte di un gruppo di persone che ha veramente a cuore Saronno e da anni si impegna per renderla una città migliore. Persone con cui mi sono subito trovato in sintonia essendo Saronno la città in cui sono nato e in cui vivo da 22 anni, la città in cui ho studiato e in cui lavoro, che amo e per cui mi auguro sempre il meglio.

Sono sicuro daremo il massimo durante questa campagna elettorale per avvicinare i cittadini al nostro programma e alla nostra idea di Saronno legata ai concetti di sostenibilità, partecipazione e trasparenza.

Vi aspettiamo nelle prossime settimane ai gazebo in piazza e sui nostri canali social per domande e curiosità ma soprattutto per conoscere meglio la lista e il nostro programma.

Ringrazio il nostro candidato sindaco Luca Longinotti, i portavoce Invidia e Cenci e tutto lo staff del M5S per l’opportunità concessa e faccio un grosso in bocca al lupo a

tutta la squadra per la sfida che ci attende.