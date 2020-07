Calcio mercato, Scaringella resta alla Caronnese in serie D

CARONNO PERTUSELLA – Michele Scaringella è stato uno dei grandi colpi di mercato della passata stagione da parte del direttore sportivo caronnese, Raffaele Ferrara, e resta a Caronno Pertusella anche nella prossima annata, sempre in serie D.

L’attaccante classe ’95 ha una voglia matta di scendere in campo per difendere i colori rossoblù incrementando il suo bottino di reti rispetto alla passata stagione: “Sono davvero felice per la riconferma, non ci ho pensato due volte. Mi sono trovato bene lo scorso anno, fin da subito, perché ho trovato un ottimo mister, un grande staff medico e tecnico, una fantastica società e un bravissimo direttore. Ho sposato il progetto perché ci credo e l’anno scorso abbiamo dimostrato di essere una buona squadra, cercheremo di fare ancora meglio! Prima viene la squadra ma poi ho l’obiettivo personale di fare molto molto meglio rispetto all’anno scorso a livello lavorativo e non solo”.

(foto: Michele Scaringella in rossoblù)

