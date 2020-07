SARONNO – Si era fatto conoscere per le sue qualità nel corso della pur sfortunatissima stagione 2017-2018 del Fbc Saronno qualche anno fa, in Eccellenza: da allora l’attaccante svizzero-brasiliano Matheus Vieira non si è più fermato. Tornato nella Confederazione elvetica ha sempre giocato in formazioni della zona di Ginevra, in particolare al Chenois, ed ora la chiamata al prestigioso Etoile Carouge, compagine “storica” che attualmente milita in Prima lega (la serie C svizzera) con obiettivo quello di arrivare in alto.

Per Matheus, con cui il suo impegno e la sua disponibilità aveva conquistato tutti a Saronno, un contratto biennale. Classe 1998, era approdato nella città degli amaretti dopo avere giocato nel Perly Certoux. Matheus Henrique Vieira do Sacramento ha comunque ancora il cuore a Saronno, “ho saputo della richiesta di ripescaggio in Promozione, incrociamo le dita. I tifosi saronnesi sono bellissimi, meritano tanto di più”.

(foto: l’attaccante svizzero-brasiliano Matheus Henrique Vieira do Sacramento)

30072020