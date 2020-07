CERIANO LAGHETTO – Il Comune di Ceriano Laghetto da lunedì è “Covid free”: non risultano più cittadini positivi al coronavirus. Lo ha annunciato ufficialmente il sindaco Roberto Crippa intervenendo con una diretta video via Facebook, canale utilizzato durante questi mesi per aggiornare periodicamente la popolazione sull’evolversi della situazione di emergenza.

“L’ultimo intervento risaliva al 2 luglio scorso, quando c’erano due cittadini positivi e tre sottoposti a sorveglianza attiva – ha detto il sindaco Crippa – Adesso Ceriano Laghetto è davvero covid free, siamo liberi dal Covid, dall’ultima e-mail della prefettura non risultano più cittadini positivi. E’ una grande notizia, una bellissima notizia. Sono molto contento. Abbiamo lavorato tutti duramente, il risultato è merito di tutti. Resta solo il dato una persona che è al momento sottoposta a sorveglianza attiva ma si tratta di una persona non più residente a Ceriano”.

(foto: il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, nel suo ufficio in Municipio)

30072020