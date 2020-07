SARONNO – Dopo tanti giorni a contagio zero nella zona, stavolta i dati (quelle serali di ieri) hanno portato delle novità, che indicano come il problema anche da queste parti non sia del tutto superato. Complessivamente, +3 casi, a Uboldo, Rovello Porro e Cesano Maderno.

Ecco il quadro locale (tra parentesi le variazioni da ieri del numero dei contagiati dall’inizio della pandemia):

Saronno 243

Uboldo 21 (20)

Origgio 35

Caronno Pertusella 106

Gerenzano 32

Cislago 37

Rovello Porro 23 (22)

Rovellasca 28

Turate 57

Lomazzo 31

Bregnano 22

Tradate 127

Venegono Inferiore 23

Venegono Superiore 21

Castiglione Olona 21

Lonate Ceppino 18

Locate Varesino 9

Varese 323

Busto Arsizio 403

Gallarate 267

Solaro 71

Ceriano Laghetto 28

Cogliate 34

Misinto 20

Lazzate 44

Cesano Maderno 226 (225)

Limbiate 202

Barlassina 46

In zona +1 nel Saronnese a Uboldo, +1 nelle Groane a Cesano Maderno, e +1 nella bassa comasca a Rovello Porro. La provincia di Varese presenta solo due nuovi casi positivi al Covid-19. Si tratta di un numero ancora in calo rispetto ai quattro casi ritrovati il giorno prima. Como riscontra un +1, mentre Monza e Brianza salgono a +4. In calo anche Bergamo, che vede -6 contagi rispetto al giorno prima. In leggero aumento Brescia, Lodi (+1) e Cremona (+1) rispetto al trend del giorno prima. La linea dei contagi di Milano è in calo: i “nuovi contagiati” dell’altro ieri sono scesi da 21 a 13 ieri.

Buone notizie per il territorio lombardo: i guariti crescono di 161 unità, solo 46 i nuovi casi – di cui sette rilevati a seguito di test sierologico e diciotto dichiarati “debolmente positivi”.

