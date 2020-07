SARONNO – In vista delle prossime elezioni comunali, il presidente di Confcommercio Saronno, Andrea Busnelli, si rivolge a tutte i candidati delle liste in corsa, ponendo l’attenzione su alcune proposte finalizzate alla tutela e allo sviluppo dei settori del terziario.

“Ritengo che tra le priorità dei programmi elettorali ci debbano essere la salvaguardia del commercio di vicinato, dell’attrattività turistica e dell’incremento dei servizi offerti. Elementi che costituiscono una parte significativa del tessuto economico, messo in ulteriore difficoltà dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19. Questo periodo di pandemia ha messo in luce l’importanza che i negozi hanno anche da un punto di vista sociale. Una città senza negozi è una città morta”.

Con questa premessa, Busnelli si rivolge ai candidati sindaco presentando una lista di punti importanti e di priorità per le categorie da lui rappresentate. Il presidente di Confcommercio Saronno sottolinea di “avere già ricevuto e accettato richieste di incontro da parte di alcuni candidati, presentando loro quelle che per noi sono le priorità”.

1. Attrattività urbana

Aree verdi, pavimentazione pedonale, illuminazione pubblica e arredo urbano. E’ importante mantenere alta l’attrattività di una città perché ciò favorisce l’afflusso di consumatori e la propensione all’apertura di nuovi esercizi.

2. Analisi della viabilità e del piano parcheggi

L’analisi della viabilità e del fabbisogno di parcheggi sono due aspetti che meritano analisi e valutazioni periodiche perché potrebbero evidenziare criticità che possono impattare anche sul comparto del terziario. Criticità che, se risolte, contribuirebbero a sviluppare la crescita commerciale di Saronno.

3. Scongiurare insediamenti di grandi superfici di vendita

Il piccolo commercio di vicinato tiene viva una città e svolge un servizio sociale per tutti i cittadini che necessitano del “negozio sotto casa”. E’ dunque un grande valore che deve essere tutelato. Sempre più spesso le grandi superfici di vendita tendono a distruggere questo importante valore favorendo, altresì, la desertificazione dei centri storici. Deve essere scongiurato qualsiasi rischio di insediamento della GDO.

4. Valorizzazione del Distretto del Commercio

Il Distretto urbano del commercio di Saronno costituisce uno strumento fondamentale per lo sviluppo del comparto economico commerciale e dell’attrattività cittadina. Il Distretto deve quindi essere valorizzato e sorretto sia da un punto economico da parte dell’Amministrazione Comunale che da un punto di vista politico ed organizzativo. Fra le priorità di un’Amministrazione che crede nel commercio, ci deve essere quella di riconoscere il Distretto come un mezzo fondamentale per rivitalizzare la città, favorendo la crescita di un centro commerciale all’aperto.

5. Priorità di ascolto delle problematiche e delle proposte dei commercianti

Il commercio è cambiato ed è in continua evoluzione. Un processo ulteriormente accelerato dal lungo periodo di lockdown, che ha ulteriormente modificato il mercato, sia dal punto di vista della richiesta che da quello dell’offerta. Anche per questi motivi, riteniamo che la nostra Associazione, la più rappresentativa del territorio per i settori di propria competenza, debba essere l’interlocutore ideale dell’Amministrazione per comprendere il sentiment, le problematiche e le proposte dei commercianti.

Conclude Busnelli: “Auspico che quanto sopra esposto possa essere favorevolmente accolto dai nostri futuri amministratori. Ciò in un’ottica di proficua collaborazione futura”