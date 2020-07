SOLARO – I piatti della tradizione senegalese per il primo appuntamento dell’iniziativa Il Mondo in un piatto, corso di cucina etnica ospitato dal plesso scolastico di via Cinque Giornate. Ideato dalla consigliera comunale con delega all’Integrazione Awa Diagne, il percorso proposto, con piatti tipici di Senegal, Marocco, Cina e Pakistan, vuole avvicinare i partecipanti, anche attraverso l’intervento di mediatori, alla cultura dei paesi da cui i piatti provengono.

Tanto interesse e curiosità nella prima serata. Gli altri incontri si terranno mercoledì 5 agosto alle 19 con la cucina del Marocco, mercoledì 2 settembre alle 19 cucina della Cina e mercoledì 9 settembre alle 19 con la cucina del Pakistan. La partecipazione, gratuita, è prevista, per ogni partecipante, per non più di due incontri, e per un massimo di dieci partecipanti per ogni serata.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare l’ufficio Tempo Libero allo 0296984238, oppure scrivere all’indirizzo mail: [email protected].

«Il Senegal è il mio paese di origine e tanta curiosità da parte dei partecipanti mi ha fatto sicuramente piacere – ha detto l’organizzatrice – anche perché questa era la nostra finalità: avvicinare i solaresi a nuove culture attraverso qualcosa che possa accomunare tutta l’umanità come il cibo. Io stessa non vedo l’ora di partecipare ai prossimi appuntamenti per conoscere qualcosa di nuovo su Marocco, Cina e Pakistan».

