CERIANO LAGHETTO – Il sindaco Roberto Crippa di Ceriano Laghetto fornisce aggiornamenti riguardo ai danni provocati dal violento nubifragio di venerdì scorso, che ha provocato problemi in particolare alla pavimentazione del centro cittadino. “Brianzacque ha effettuato una verifica degli impianti e dei danni causati, confermando che sarà tutto ripristinato a cura e spese dell’azienda, che è già al lavoro per sistemare. In questa occasione voglio ribadire il mio grazie a la società di gestione per l’attenzione e la vicinanza che mostra nei confronti del nostro Comune”.

I danni di venerdì – Ci sono stati dei cedimenti della pavimentazione in via Dante e in via Cadorna angolo via De Amicis. Il risultato è stato un consistente danno alla pavimentazione in piazza Diaz, dove si sono mossi tutti i sampietrini.

(foto: una immagine del centro di Ceriano Laghetto poco dopo la conclusione del violento nubifragio che si è verificato in paese venerdì scorso)

30072020