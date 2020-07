Pompieri al lavoro sulla caserma dei volontari di Lazzate

LAZZATE – Cominciati i lavori di sostituzione dei vecchi portoni dell’autorimessa dei Vigili del fuoco volontari di Lazzate. Il progetto è reso possibile dal bando di Regione Lombardia con un finanziamento ad hoc e dalle donazioni di aziende e di privati cittadini, attraverso l’associazione Amici Pompieri Lazzate.

Questo delle serrande sarà solo il primo passo, perché i lavori di ristrutturazione e manutenzione pensati sono davvero tanti. Per aiutare ci sono tanti modi: facendo una donazione liberale sul conto corrente IT45U0837434140000002304761 oppure devolvendo ogni anno il 5×1000 all’associazione al codice fiscale 91140080150 oppure con una donazione diretta su paypal.

«Il nostro grazie va a tutti quelli che hanno contribuito, ma abbiamo ancora bisogno di aiuto per completare le opere di ristrutturazione dell’intero distaccamento. Ogni piccolo aiuto è un mattoncino in più per dare un posto più accogliente a che ogni giorno sacrifica il proprio tempo mettendolo al servizio della comunità!» – l’appello degli amici dell’associazione.

