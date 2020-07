UBOLDO – Furto a domicilio ad Uboldo: è successo ieri sera in una casa di vicolo Trentino. Senza curarsi troppo del fatto che la padrone di casa si trovasse nell’alloggio, qualcuno senza farsi sentire è entrato nell’abitazione ed ha portato via una borsetta. Il maltolto è stato trovato non molto dopo alla periferia del paese, abbandonato: dalla borsetta era scomparso il telefonino della diretta interessata ed i documenti personali.

Era sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine e si è alla ricerca di eventuali testimoni mentre non si esclude che anche il resto della refurtiva sia stato disseminato nelle strade del paese da parte del ladro o dei ladri, che forse si aspettavano di trovare nella borsetta qualcosa di valore ma che, evidentemente, sono rimasti delusi visto che poi si sono subito sbarazzati della borsa.

(foto: carabinieri in servizio sul territorio, durante una recente operazione proprio ad Uboldo)

30072020