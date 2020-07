CARONNO PERTUSELLA – Un altro calciatore che si è meritato sul campo la riconferma da parte della Caronnese (serie D) è il centrocampista classe ’98 Andrea Battistello che si è detto felice per la riconferma: “Ho sempre sperato di restare alla Caronnese per

proseguire il progetto intrapreso l’anno passato. Purtroppo il covid-19 ci ha fermato e nonnabbiamo più potuto proseguire il percorso roseo della stagione sportiva scorsa e spero di portare a termine il lavoro iniziato la passata annata quest’anno. Sono contento perché houn bel rapporto con l’allenatore, con il direttore, con i compagni e con tutto l’ambiente. Ripeto, ci ho sperato da inizio estate di poter restare a Caronno perché è un ambiente ambizioso e che ti lascia lavorare con tranquillità. Non vedo l’ora di ripartire”.

“Ben ritrovato, Andrea!” dicono all’unisono i dirigenti della formazione di Caronno Pertusella.

Marco Gentile

