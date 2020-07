Ceriano Laghetto, con la Fase 3 lavori nelle scuole per la sicurezza

CERIANO LAGHETTO – Fronte aperto sul territorio è quello relativo alla sicurezza dei plessi scolastici. “Stiamo procedendo con gli interventi da 100 mila euro complessivi per l’ottenimento delle certificazioni antincendio sia per la scuola primaria Don Rivolta e che per la secondaria di primo grado Aldo Moro, a cui si aggiungeranno gli ulteriori 140 mila euro a completamento dei progetti di totale messa in sicurezza” riepiloga il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus sul territorio.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: nelle scuole al via una serie di interventi per la messa in sicurezza, con importanti investimenti)

31072020