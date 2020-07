Cinema sotto le stelle, ecco il programma delle proiezioni di agosto

SARONNO – Avranno inizio il primo agosto gli appuntamenti di “Cinema sotto le stelle”, l’iniziativa organizzata dai Cinema Prealpi e Silvio Pellico in collaborazione con Città di Saronno e Unitre. Tutte le proiezioni avranno inizio alle 21.15 presso Arena Casa Morandi, il cui accesso è possibile da Viale Santuario 2.

Il primo film, programmato per sabato 1 agosto, sarà “Piccole Donne”. L’evento continuerà il giorno seguente, domenica 2 agosto con “Favolacce”. A seguire, si vedrà la proiezione del premio Oscar “Parasite” lunedì 3 agosto. Successivamente, “18 regali il 4 agosto e il giorno successivo “Jojo Rabbit”. Serata dedicata a “La bella époque” quella di sabato 8 agosto, seguita da “Judy” la sera successiva. Il 10 agosto il riccio Sonic sarà protagonista dello schermo con la proiezione di “Sonic – il film”. L’iniziativa riprenderà il 12 agosto con “Gli anni più belli” e vedrà la sua continuazione il 13 agosto con “cattive acque” e “Le mans ’66 – la grande sfida” per il 14 agosto. Un giorno di pausa prima di riprendere il 16 agosto con “Volevo nascondermi”, il 17 agosto con “Odio l’estate”. Le ultime proiezioni avranno luogo nelle serate del 19, 20 e 21 agosto, rispettivamente con i titoli “Villetta con ospiti”, “Emma e “Il meglio deve ancora venire.”

Tante le misure di sicurezza prese per garantire il rispetto della normativa anticovid: dal distanziamento in ingresso e in uscita oltre che quello dei posti, la misurazione della febbre e l’igienizzazione delle mani. Sarà possibile abbassare la mascherina durante il film ma in ingresso e in uscita sarà necessario indossarla correttamente. “Chiediamo a tutti un po’ di collaborazione e di attenzione, prenotando e ritirando prima i biglietti e nella gestione degli spostamenti all’inizio e alla fine della proiezione” spiega Vittorio Mastrorilli.

Il costo dell’ingresso è di 6,50 euro – 6 euro per i Soci Unitre. Si ricorda che in caso di maltempo la proiezione verrà annullata.

28072020

(Foto d’archivio)