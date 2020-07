UBOLDO – Cosa sta succedendo a Uboldo? Dopo tanto tempo senza nessun nuovo caso, l’altro ieri un nuovo contagio accertato dalle autorità sanitarie ed il dato di ieri sera parla di un +3, che in soli due giorni porta il totale delle persone contagiate a Uboldo da 21 a 24.

Incremento dei casi per Varese che vede +11 nuovi casi di Covid-19, ben otto in più rispetto ai due rilevati ieri. In leggera salita anche i casi nella provincia di Monza-Brianza che oggi conta cinque nuovi casi, uno in più rispetto a ieri. In forte aumento anche Bergamo, Brescia – le province contano entrambe 17 nuovi casi. In totale, si parla di 88 nuovi casi in regione.

Ieri in Lombardia: nessun nuovo decesso, ma in crescita il numero dei guariti che, ieri, raggiunge i +616. Invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, in negativo (-3) i ricoverati non in terapia intensiva. Sale a 88 il numero di nuovi contagiati, 42 più dell’altro ieri.

(foto: il Municipio di Uboldo)

