ROVELLO PORRO – Dopo l’incremento di un caso l’altro ieri, ieri nessun nuovo caso in tutta la bassa comasca.

Ecco il quadro locale (tra parentesi le variazioni da ieri del numero dei contagiati dall’inizio della pandemia):

Rovello Porro 23

Rovellasca 28

Turate 57

Lomazzo 31

Bregnano 22

Incremento dei casi per Varese che vede +11 nuovi casi di Covid-19, ben otto in più rispetto ai due rilevati l’altro ieri. In leggera salita anche i casi nella provincia di Monza-Brianza che ieri ha contato cinque nuovi casi, uno in più rispetto al giorno precedente. In forte aumento anche Bergamo, Brescia – le province contano entrambe 17 nuovi casi. In totale, si parla di 88 nuovi casi in regione.

Ieri in Lombardia: nessun nuovo decesso, ma in crescita il numero dei guariti che, ieri, raggiunge i +616. Invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, in negativo (-3) i ricoverati non in terapia intensiva. Sale a 88 il numero di nuovi contagiati, 42 più dell’altro ieri.

(foto: una veduta del Municipio di Rovello Porro)

31072020