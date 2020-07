SARONNO / TRADATE / VARESE / BUSTO ARSIZIO / GALLARATE – Nelle grandi città del Varesotto, da Saronno a Gallarate, da Busto Arsizio a Varese, e nella zona di Tradate ieri nessun nuovo caso covid.

Ecco il quadro locale (tra parentesi le variazioni da ieri del numero dei contagiati dall’inizio della pandemia):

Tradate 127

Venegono Inferiore 23

Venegono Superiore 21

Castiglione Olona 21

Lonate Ceppino 18

Locate Varesino 9

Saronno 237

Varese 323

Busto Arsizio 403

Gallarate 267

Incremento dei casi per Varese che vede +11 nuovi casi di Covid-19, ben otto in più rispetto ai due rilevati l’altro ieri. In leggera salita anche i casi nella provincia di Monza-Brianza che ieri ha contato cinque nuovi casi, uno in più rispetto al giorno precedente. In forte aumento anche Bergamo, Brescia – le province contano entrambe 17 nuovi casi. In totale, si parla di 88 nuovi casi in regione.

Ieri in Lombardia: nessun nuovo decesso, ma in crescita il numero dei guariti che, ieri, raggiunge i +616. Invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, in negativo (-3) i ricoverati non in terapia intensiva. Sale a 88 il numero di nuovi contagiati, 42 più dell’altro ieri.

