UBOLDO / COGLIATE – Non è finita: +3 casi a Uboldo, +1 caso a Cogliate, Cesano Maderno ed anche a Barlassina dove non se ne registravano da tanto tempo, questo il bilancio della pandemia ieri nella zona.

Ecco il quadro locale (tra parentesi le variazioni da ieri del numero dei contagiati dall’inizio della pandemia):

Saronno 243

Uboldo 24 (21)

Origgio 35

Caronno Pertusella 106

Gerenzano 32

Cislago 37

Rovello Porro 23

Rovellasca 28

Turate 57

Lomazzo 31

Bregnano 22

Tradate 127

Venegono Inferiore 23

Venegono Superiore 21

Castiglione Olona 21

Lonate Ceppino 18

Locate Varesino 9

Varese 323

Busto Arsizio 403

Gallarate 267

Solaro 71

Ceriano Laghetto 28

Cogliate 35 (34)

Misinto 20

Lazzate 44

Cesano Maderno 227 (226)

Limbiate 202

Barlassina 47 (46)

Incremento dei casi per Varese che vede +11 nuovi casi di Covid-19, ben otto in più rispetto ai due rilevati l’altro ieri. In leggera salita anche i casi nella provincia di Monza-Brianza che ieri ha contato cinque nuovi casi, uno in più rispetto al giorno precedente. In forte aumento anche Bergamo, Brescia – le province contano entrambe 17 nuovi casi. In totale, si parla di 88 nuovi casi in regione.

Ieri in Lombardia: nessun nuovo decesso, ma in crescita il numero dei guariti che, ieri, raggiunge i +616. Invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, in negativo (-3) i ricoverati non in terapia intensiva. Sale a 88 il numero di nuovi contagiati, 42 più dell’altro ieri.

(foto: il palazzo comunale di Uboldo)

31072020