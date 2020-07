SARONNO – Impegni improvvisi o qualche crampo post maldipancia non risolto? Le motivazioni non sono state rese note ma quello che è certo è che la presentazione della lista di Forza Italia è stata annullata. L’appuntamento per la stampa era fissato per domani sabato 1 agosto alle 11.30 nella sede dei forzisti di via Milano 12. L’annuncio era arrivato direttamente dalla segreteria che aveva organizzato l’evento nel pieno rispetto delle normative covid.

A poco più di 24 ore l’annullamento senza motivazione che lascia spazio alle ipotesi dai poco probabili problemi tecnici a qualche quadra politica ancora da perfezionare. Magari come seguito dei maldipancia di cui si è tanto parlato nel centrodestra.

(foto: gli attivisti di Forza Italia all’ultimo gazebo in centro primo passo della campagna elettorale che si concluderà il 20 e 21 settembre con il primo turno).