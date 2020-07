SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della coalizione che supporta Pierluigi Gilli, candidato sindaco per lista civica “Con Saronno – Gilli sindaco”, Azione, Italia Viva, + Europa:

La serata di giovedì 30 luglio alla sede del candidato sindaco Pierluigi Gilli, appoggiato dalla lista civica “Con Saronno – Gilli sindaco” e dalla lista politica “Azione, Italia Viva, +Europa”, è stata rovente: non tanto per la temperatura di una delle giornate più calde, certo non mitigata dalla necessità di indossare la mascherina, ma più che altro dai temi in discussione.

La trentina di presenti che ha sfidato caldo e ferie ha riflettuto sui temi dei servizi sociali, delle scuole -intendendo sia gli stabili che l’organizzazione dei servizi per quanto di competenza comunale- e sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie che un comune come Saronno necessita nella normalità.

Proprio il tema delle manutenzioni ordinarie, di cui spesso Fagioli e la Lega ne fanno un vanto, è stato al centro di un filmato realizzato mercoledì 29 luglio da alcuni supporter di Gilli: da scorci del periferico quartiere Matteotti si passa al pieno centro di Saronno con villa Gianetti e il suo parco, l’ex asilo (ex ASL) di via Manzoni, palazzo Visconti, la “casa del Fante”. Tutte proprietà pubbliche, alcuni delle quali veri pezzi di storia saronnese, che negli ultimi cinque anni sono sopravvissute all’incuria dell’amministrazione targata Lega e che sembrano chiedere che qualcuno si occupi di loro. Naturale chiedersi se le cose stanno così dove passano e vedono tutti, chissà come stanno le manutenzioni degli edifici comunali, su tutti le scuole.

Laconico Pierluigi Gilli: “Saronno necessita di persone che, al di là delle parole, davvero attuino dapprima le manutenzioni ordinarie necessarie per poi occuparsi di altro”.

Un rimando al prossimo appuntamento al quartier generale di Gilli, nella galleria di c.so Italia, sarà sabato mattina dalle 9 alle 12 per una chiacchierata su Saronno e il bisogno di normalità.

