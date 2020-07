SARONNO – Si è celebrata ieri alle 21 la Santa Messa per la Ricorrenza di Santa Marta, patrona del rione omonimo nel cuore di Saronno. “Quest’anno – spiegano dall’associazione Maruti – non abbiamo allestito il consueto rinfresco nel cortile di vicolo Santa Marta in osservanza delle restrizioni Covid”.

Nel 2020, anno del distanziamento sociale, la statua lignea è stata esposta alla cittadinanza sotto le navate della chiesa San Francesco. Risalente probabilmente al millecinquecento e riconoscibile dalla fiera ammansita che le cinge le caviglie, Santa Marta si presenta dritta e austera, scortata da due angeli vestiti di azzurro e reggenti grandi candele, simbolo di fede e di speranza. Le tre statue, di tipica fattura francese potrebbero provenire proprio da Tarascona (Provenza), dove la chiesa che porta il suo nome ospita le spogle di Marta per il riposo eterno.

“Un ringraziamento – concludono gli organizzatori – a monsignor Armando che ha celebrato la messa e alla vegliarda Mariangela Pagani, che da tempo indefinito è custode premurosa di questa bellissima opera d’arte, orgoglio della città di Saronno”.

30072020