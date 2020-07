Origgio, Lucadei: “Il commissario Alessandro Fagioli ha contravvenuto agli accordi provinciali del centrodestra”

ORIGGIO- “La Lega di Origgio commissariata da anni dal partito, che ha identificato come responsabile di sezione il Sindaco di Saronno Alessandro Fagioli, in qualità di commissario, ha contravvenuto agli accordi provinciali e coinvolto liste civiche ancor prima dei partiti nazionali membri della coalizione di centro destra”.

Inizia così la dura nota di Silvia Lucadei referente locale di Fratelli d’Italia.

“È palese che la Lega ha mosso i propri passi in solitudine, senza mai concordare con Fratelli d’Italia e Forza Italia un possibile coinvolgimento dei civici attualmente figuranti tra le fila dell’opposizione e ora fantomatici garanti di condivisione di idee.

In qualità di referente locale di Fratelli d’Italia, non posso che affermare una mancata volontà di confronto tra le parti politiche sui contenuti programmatici, in quanto ci si è arenati su posizioni di iniqua rappresentatività delle forze politiche nella lista elettorale.

Il commissario della Lega di Origgio, Alessandro Fagioli Sindaco di Saronno, ha palesemente tutelato i Civici a discapito di FDI e FI. Non si parla di “poltrone” da spartirsi, ma di giusta e dignitosa rappresentatività tra le forze del Centro Destra”