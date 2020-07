SARONNO – Auto contro moto nella centrale via Leopardi di Saronno: l’incidente stradale si è verificato oggi, venerdì, alle 16.30, sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale ed una autolettiga della Cri cittadina il cui equipaggio si è preso cura del centauro, un ragazzo di 25 anni, che aveva riportato alcune lesioni e contusioni. Per lui, comunque, niente di particolarmente grave. La vigilanza urbana ha avviato accertamenti su dinamica e responsabilità del sinistro.

Malore in via San Solutore alla periferia di Saronno: quando, alle 2.30 dell’altra notte, sul posto è arrivata una ambulanza della Croce rossa saronnese, è stato trovato un ragazzino in evidenti difficoltà. Per il giovane la diagnosi è stata di intossicazione etilica. Il ragazzo, di 17 anni, si è comunque ben presto ripreso ed è stato portato in ospedale, al nosocomio di piazza Borella, per gli accertamenti del caso.

(foto archivio: una ambulanza della Croce rossa saronnese in servizio sul territorio per una emergenza sanitaria)

31072020