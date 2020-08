SARONNO – “Ottimo l’arrivo dei fondi regionali, siamo all’opera con i tecnici per progettare una soluzione che dia respiro alla viabilità saronnese ed anche a quella del comprensorio”. Sono le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici Dario Lonardoni, candidato con la lista civica Saronno al centro, che fa il punto sul finanziamento da 600 mila euro ottenuto da Saronno.

Giovedì il consigliere regionale Emanuele Monti ha annunciato il finanziamento di opere per il miglioramento viabilistico tra l’A9 e la SP527 nel Comune di Saronno. “Con il provvedimento di cui sono promotore e primo firmatario – argomenta Monti – Regione Lombardia mette a disposizione del territorio 600.000 euro per migliorare la viabilità tra l’Autostrada A9 Milano-Laghi uscita Origgio e la SS 233 incrocio con la SP 527 Saronno-Monza (primo lotto) all’altezza del Comune di Saronno”. “

Il progetto è in fase di realizzazione ma Lonardoni, assessore ai Lavori Pubblici, è molto chiaro sul focus dell’opera: “Si tratta di ripensare alla zona di via Parma dove c’è l’uscita autostradale e due delle rotonde più trafficate di Saronno. E’ un punto nevralgico della circolazione cittadina dove le code e i rallentamenti sono all’ordine del giorno proprio per la presenza di molti vetture e mezzi pesanti. L’obiettivo è quello di “scaricare” la rotonda tra viale Europa e via Parma e anche quest’ultima arteria”.

I tecnici comunali terminata la fase di rilievi sono all’opera con quella di progettazione e il tutto dovrebbe essere pronto per settembre. “Si tratta di un’opera del comune di Saronno, sul territorio di Saronno – conclude Lonardoni – ma con un respiro comprensoriale visto che le code che si creano in questa zona hanno ripercussioni fin sulla Monza Saronno”. L’opera prevede, anche per finanziamento comunale che al momento non è ancora stato quantificato.