LAZZATE – “Rosa giovane si era detto e rosa giovane è. Un altro under per mister Bonazzi. È Alessandro Rezzonico il nuovo arrivato e a lui facciamo un grande in bocca al lupo. Classe 2002 può fare sia la punta centrale che esterno offensivo”. Così una nota della società gialloblù del direttore sportivo Marco Proserpio, che milita in Eccellenza.

Alessandro arriva dal Como Calcio dove è stato per 4 stagioni. Prima di indossare la maglia dei Lariani è cresciuto per 5 anni nel settore giovanile dell’ Accademia Calcio Como. Buona tecnica, piede predominante destro, bravo nel gioco aereo, buona visione di gioco e tanta voglia di giocare sono le sue caratteristiche.

Va quindi avanti l’impegno del ds Proserpio per potenziare la squadra in vista del prossimo campionato, che a Lazzate si vorrebbe vivere da protagonisti dopo che la stagione 2019-2020, prima dello stop dell’emergenza coronavirus, aveva proposto qualche inaspettata difficoltà.

(foto: il nuovo giocatore dell’Ardor Lazzate, Alessandro Rezzonico)

01082020