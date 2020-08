SARONNO – “Un’altro tassello in ottica Promozione messo al suo posto dal nostro direttore Simone Morandi, Leonardo Forestieri portiere classe 2002 dal curriculum importante, alle spalle le esperienza all’Alcione di Milano, alla Castellanzese ed all’Inveruno in juniores nazionale e serie D”: così il Fbc Saronno ha presentato l’ultimo arrivo, questo giovane estremo difensore che è andato ad arricchire la rosa a disposizione del tecnico Gianpaolo Chiodini ed in attesa di sapere se la richiesta di ripescaggio in Promozione è stata accolta da parte della federazione.

Nei giorni scorsi anche l’annuncio di un arrivo importante in casa saronnese, quello dell’albanese Amadio Gjonaj, ex nazionale under 17 della nazionale del suo Paese di origine; confermati tra gli altri gli esperti Paolo Stevanin, ed anche Iacovelli e Carrafiello; oltre ai giovani Puzziferri, Vanzulli, Bonfrate e Legnani. Nelle scorse ore anche l’annuncio dell’arrivo del giovane attaccante Marocco proveniente dalla juniores nazionale della Caronnese. E’ arrivato anche il centrocampista Ballabio.

