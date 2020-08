CARONNO PERTUSELLA – Nuovo arrivo in casa Caronnese: Ludovico Gargiulo si è legato al club rossoblù. Il 25enne centrocampista nato a Sarno ha maturato diverse esperienze in società importanti partendo dalle giovanili dell’Empoli fino al 2014 per poi passare al Tuttocuoio, per una stagione, Cremonese, Pistoiese e Prato con cui ha giocato per intero la stagione 2017-2018. Nel 2018-19 si è diviso tra Scandicci e Prato mentre quest’anno è stato anche avversario della Caronnese sempre con la squadra toscana.



“Le sensazioni sono positive e le ho potute riscontrare anche lo scorso anno quando sono venuto a

Caronno Pertusella. Ho parlato con la società e con il mister e ho avuto sensazioni positive. Siamo fermi da tanto e l’obiettivo principale è tornare in campo e fare quello che sappiamo fare, divertirci e divertire. Non vedo l’ora di intraprendere questa nuova esperienza” rileva il diretto interessato.

01082020