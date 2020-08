LIMBIATE / COGLIATE – Situazione stabile, ieri nelle Groane, per quanto riguarda i contagi da coronavirus. Questo il quadro nelle località della zona, con il numero totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia:

Solaro 71

Ceriano Laghetto 28

Cogliate 35

Misinto 20

Lazzate 44

Cesano Maderno 227

Limbiate 202

Barlassina 47

Le province di Lecco e Sondrio con numero nullo di contagi, in calo anche Monza-Brianza e Varese che ieri hanno contato rispettivamente 2 e 5 casi rilevati. Si tratta di un calo di 3 e 6 unità per le due province. Ancora stabile Bergamo con 17 contagiati. Milano vede un forte incremento – 33 casi ieri, 18 in più rispetto ai 15 all’altro ieri.

Ieri buone notizie per la regione Lombardia. Continuano ad aumentare i guariti e dimessi (+97) e scendono i ricoveri in terapia intensiva (-6). Nelle province di Lecco e Sondrio non si registrano nuovi contagi. Quattro nuovi decessi nella regione e 77 casi positivi.

