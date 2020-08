SARONNO / TRADATE / VARESE/ BUSTO ARSIZIO / GALLARATE – Se Saronno, Tradate ed il capoluogo Varese ieri non hanno fatto registrare nuovi casi covid, +1 invece a Gallarate e Busto Arsizio, che tempo erano stabili.

Ecco il quadro locale (tra parentesi le variazioni da ieri del numero dei contagiati dall’inizio della pandemia):

Tradate 127

Venegono Inferiore 23

Venegono Superiore 21

Castiglione Olona 21

Lonate Ceppino 18

Locate Varesino 9

Varese 323

Busto Arsizio 404 (403)

Gallarate 268 (267)

Saronno 243

Le province di Lecco e Sondrio con numero nullo di contagi, in calo anche Monza-Brianza e Varese che ieri hanno contato rispettivamente 2 e 5 casi rilevati. Si tratta di un calo di 3 e 6 unità per le due province. Ancora stabile Bergamo con 17 contagiati. Milano vede un forte incremento – 33 casi ieri, 18 in più rispetto ai 15 all’altro ieri.

Ieri buone notizie per la regione Lombardia. Continuano ad aumentare i guariti e dimessi (+97) e scendono i ricoveri in terapia intensiva (-6). Nelle province di Lecco e Sondrio non si registrano nuovi contagi. Quattro nuovi decessi nella regione e 77 casi positivi.

01082020