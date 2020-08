ROVELLO PORRO – Torna a fermarsi la zona della bassa comasca, ieri nessun nuovo contagio nei paesi della zona.

Ecco il quadro locale località per località (tra parentesi le variazioni di ieri del numero dei contagiati dall’inizio della pandemia):

Rovello Porro 23

Rovellasca 28

Turate 57

Lomazzo 31

Bregnano 22

Le province di Lecco e Sondrio con numero nullo di contagi, in calo anche Monza-Brianza e Varese che ieri hanno contato rispettivamente 2 e 5 casi rilevati. Si tratta di un calo di 3 e 6 unità per le due province. Ancora stabile Bergamo con 17 contagiati. Milano vede un forte incremento – 33 casi ieri, 18 in più rispetto ai 15 all’altro ieri.

Ieri buone notizie per la regione Lombardia. Continuano ad aumentare i guariti e dimessi (+97) e scendono i ricoveri in terapia intensiva (-6). Nelle province di Lecco e Sondrio non si registrano nuovi contagi. Quattro nuovi decessi nella regione e 77 casi positivi.

(foto archivio: una via centrale dell’abitato di Rovello Porro)

01082020