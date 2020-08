CARONNO PERTUSELLA – Stava attraversando sulle strisce pedonali corso della Vittoria, la donna che è stata urtata da un monopattino l’altro giorno a Caronno.

Nel momento in cui camminava sulla strada, che è sempre molto trafficata, arrivava un giovane residente anch’esso in paese che girava in monopattino e che l’ha investita. Entrambi sono caduti a terra e si sono procurati qualche escoriazione, meno grave per il ragazzo, mentre la donna è stata trasportata con il mezzo del 118 accorso sul posto all’ospedale di Garbagnate e medicata con una prognosi di sette giorni.

La polizia locale di Caronno è intervenuto per i rilievi e per determinare la dinamica dell’incidente.

