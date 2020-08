SARONNO / TRADATE / GROANE – ‘La graduale discesa di una perturbazione di origine nordatlantica verso la Francia e l’Europa centrale determina l’ingresso di unamassa d’aria relativamente più fresca sul Nord Italia, trasportata da correnti instabili dai quadranti occidentali. Nella giornata di lunedì 3 agosto l’asse della perturbazione si avvicinerà progressivamente alla Lombardia, con la probabile formazione di un minimo

chiuso sull’Italia settentrionale.

Le elevate temperature ed umidità presenti nell’area determinano condizioni molto favorevoli allo sviluppo di temporali di moderata o forte intensità su tutto il territorio regionale, in particolare dalla mattinata di domenica 2 agosto e fino alla notte di lunedì 3 agosto e, secondo gli attuali scenari di previsione, nella seconda metà della giornata di lunedì 3 agosto”, si legge in una nota del servizio meteo di Regione Lombardia.



Nel dettaglio: domani, domenica 2 agosto, previste precipitazioni, che si svilupperanno lungo un asse nordovest-sudest e tenderanno ad indebolirsi temporaneamente nel corso della notte di lunedì 03/08. Le zone interessate dai fenomeni più intensi risultano essere la fascia prealpina e la pianura centro-orientale. Le cumulate di pioggia mediamente attese per la giornata del 2 agosto si attestano su valori compresi tra 5-40 mm, con picchi possibili attorno a 60-70 mm e localmente oltre. Non si esclude

la possibilità di locale grandine.

Nella mattinata di lunedì 3 agosto è attesa un’attenuazione dell’intensità dei fenomeni, ma nel successivo corso della giornata l’accentuarsi della rotazione delle correnti in quota dai quadranti meridionali determinerà il passaggio di un secondo impulso

perturbato, con precipitazioni nuovamente in intensificazione, ancora a carattere temporalesco e diffuse sul territorio. Locali rinforzi di vento sono da attendersi in occasione dei fenomeni temporaleschi.

(foto archivio: i danni del recente maltempo, sottopasso allagato nei giorni scorsi a Gerenzano)

01082020