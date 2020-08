Universal Solaro, mercato chiuso con Fioroni e due under

In casa Universal Solaro ultimi arrivi per chiudere definitivamente (salvo occasioni clamorose) il mercato estivo in vista del prossimo campionato di Promozione. E il direttore sportivo Luca Volpi ha chiuso i giochi con un vero e proprio botto.

Arriva a Solaro, infatti, l’attaccante Stefano Fioroni, nell’ultima stagione in Promozione al Castello Città di Cantù ma precedentemente in Eccellenza con le maglie di Fenegrò e Sestese. Insieme alla punta, anche due giovani: Mattia De Carlo, centrocampista del 2000, proveniente dall’Uboldese e Daniel Rosa, difensore classe 2001, in arrivo dalla Castellanzese.

Mercato finito quindi in casa Universal Solaro che, in precedenza, aveva visto i ritorni di Xhuljan Miculi (dalla Rhodense) e di Ivan Baglio, oltre a Francesco Passafiume, questi ultimi provenienti dal Busto 81 che lo scorso anno ha vinto il campionato di Eccellenza.

(foto: l’Universal Solaro in azione nell’ultimo campionato)

01082020